Amasya'da Motosiklet Kaza Yaptı: Güvenlik Kamerasına Yansıdı

AMASYA'da tünelde motosiklet yolun sağındaki bordür taşlarına çarpıp takla attı. Sürücünün yara almadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Ferhat Tüneli'nde dün akşam satalerinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği motosiklet, yolun sağında bulunan bordür taşlarına ardından da duvara çarptıktan sonra takla attı. Sürücüsü motosikletle birlikte yola savruldu. Tünelden geçen diğer araç sürücüleri yardıma koştu. Bir süre sonra kendi imkanlarıyla ayağa kalkan kasksız sürücü, motosikletini yerden kaldırdıktan sonra yoluna devam etti.

Bu arada kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA