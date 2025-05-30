Amasya'da Motor Bölümüne Sıkışan Kedi Yavrusunu İtfaiye Kurtardı

Amasya'da Motor Bölümüne Sıkışan Kedi Yavrusunu İtfaiye Kurtardı
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Amasya'daki bir alışveriş merkezinin otoparkında park halindeki otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Çevredeki vatandaşlar, kedi sesini duyunca hemen itfaiyeye haber verdi.

Amasya'da bir otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi yavrusu itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kentteki bir alışveriş merkezinin otoparkına park edilen otomobilinin motor bölümünden kedi sesi geldiğini duyan çevredekiler, durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla sıkıştığı yerden kurtardıkları kedi yavrusunu serbest bıraktı.?????

Vatandaşlardan Niyazi Yılmaz, araçtan kedi sesi geldiğini duyunca hemen itfaiyeyi aradığını belirterek, "Sesin motor bölümünden geldiğini anladım. İtfaiyeye haber verdim. Onlar da sağ olsun, yakaladılar. Çok mutlu olduk, bir can kurtuldu." dedi.

Kaynak: AA / Cihan Okur - Güncel
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