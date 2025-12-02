Amasya'da Mahkum Taşıyan Midibüs Zincirleme Kazaya Karıştı: 23 Yaralı

1) MAHKUM TAŞIYAN MİDİBÜSÜN DE KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZADA 23 KİŞİ YARALANDI

AMASYA'nın Merzifon ilçesinde aralarında mahkum taşıyan midibüsün de bulunduğu 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Amasya-Samsun karayolu Merzifon Kayadüzü mevkisinde meydana geldi. Bir otomobil, yeni araç taşıyan bir TIR ve içinde mahkumların bulunduğu midibüs henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 12 mahkum, 9 jandarma personeli ve 2 şoförün yaralandığı öğrenildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AMASYA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme kaza ile ilgili Amasya Valiliği açıklama yapıldı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bugün 20.01'de 112 Acil Çağrı Merkezimize, Samsun istikametinde Merzifon Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği mevkiinde bir cezaevi nakil aracının içerisinde yer aldığı trafik kazası meydana geldiği bildirilmiştir. İhbarın ardından olay yerine ivedilikle; sağlık, itfaiye, trafik ve emniyet birimleri sevk edilmiştir. Yaşanan kaza sonucu İstanbul'dan çeşitli illere nakilleri yapılan 12'si hükümlü, 9'u jandarma personeli ve 2'si cezaevi nakil aracı sürücüsü olmak üzere, toplam 23 kişi hafif şekilde yaralanmıştır'" denildi.