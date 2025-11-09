Suluova'da Öğrencilerden Atatürk'e Anma Koreografisi

Amasya'nın Suluova ilçesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla lise öğrencileri "1938" koreografisi oluşturdu.

Şehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında program düzenlendi.

"1938" ve "09.05 koreografisi oluşturan öğrenciler, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Türk bayrağı ile okul isminin yazılı olduğu posterin de yerleştirildiği koreografi dron ile görüntülendi.

Okul idaresinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. yılında saygıyla anıyoruz. Okul bahçesinde bir araya gelen öğrencilerimiz, büyük bir özveriyle Ata'ya olan sevgilerini ve saygılarını gösterdiler."