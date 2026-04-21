Amasya-Kuzuların anneleri ile buluşması dron kamerasında

Amasya'da süt alışkanlığı nedeniyle ayrı tutulan kuzular, dron ile görüntülenen anlarda anneleriyle buluştu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı işletmede yaşanan bu duygusal anlar, Vali Önder Bakan'ın da katılımıyla gerçekleşti.

AMASYA'da süt alışkanlığı nedeniyle ayrı tutulan kuzular, anneleri ile buluşturuldu. Bu anlar dron ile görüntülendi.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Amasya Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde, süt alışkanlığı nedeniyle ayrı tutulan kuzular, anneleri ile bir araya getirildi. Yaklaşık 500 koyun ile 1000 kuzunun bir araya geldiği anlarda, kuzuların annelerini bulmak için birbiriyle yarışması, dron kamerasına yansıdı. Gökhöyük Tarım İşletmesi'ni ziyaret eden Amasya Valisi Önder Bakan, "Tarım ve Orman Bakanlığımızın Amasya TİGEM'deki koyunlarla yavrularının, kuzularının buluşmasına geldik. Yaklaşık burada 3 bin 200 civarında koyunumuz var. 5 bin 200 civarında da yavrusu oldu. Bir kısmı ikiz doğuruyor. Ama şu anda da 500 koyunumuzla 1000 yavrumuzun emiş saatinde onları bir araya getirdik. Çok güzel görüntüler oluştu. Yavrular annelerini bulmak için böyle elips şeklinde dönerek etraflarında annelerini bulmaya çalıştılar. Duygusal bir andı gerçekten. Birbirinin kokularından döne döne annelerle yavruların buluşmasını hep birlikte seyrettik. Biraz zaman alıyor. Nihayetinde her yavru kendi annesinin sütünü emmeye gidiyor. Çok fazla yabancılık çekmiyorlar hakikaten. Kısa bir zaman dilimi içerisinde her yavru kendi annesinin altında rızkını emmeye başlıyorö dedi.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump 'O kadar vaktimiz yok' dedi, İran'dan 'Yeni kart' resti geldi

Ateşkesin bitmesine saatler kala tansiyon bir anda yükseldi

Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı

Önce silah sesleri duyuldu sonrası korkunç
Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

Dünyanın en güzel kadını seçildi

Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim

İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Gamze Özçelik'in rol aldığı diziden ilk görüntüler geldi

Yıllar sonra setlere döndü! İşte rol aldığı diziden ilk görüntüler
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem

Gözaltındaki Tuncel Sonel'in ilk sözleri! Hala kendini vali sanıyor
Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi resmen iflas etti

Bir devir resmen kapandı! Türkiye'nin 25 yıllık dev şirketi iflas etti