Amasya'da kuş yuvası bozulmasın diye sokak lambası değiştirilmedi

Amasya'da kuş yuvası bozulmasın diye sokak lambası değiştirilmedi
Amasya'da Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri kuş yuvasını bozmamak için sokak lambasının değiştirilmesini erteledi.

Amasya'da Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ) ekipleri kuş yuvasını bozmamak için sokak lambasının değiştirilmesini erteledi.

YEDAŞ ekipleri 55 Evler Mahallesi'nde ekonomik ömrünü dolduran sokak lambalarını değiştirirken, bir kuşun sokak lambasının üzerine yuva yaptığını gördü.

Ekipler, kuşun yuvasının bozulmaması için sokak lambasının değiştirilmesini erteledi.

Diğer sokak lambalarını değiştiren ekipler, kuş ve yavrusu yuvadan uçup gidene kadar bekleme kararı aldı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
