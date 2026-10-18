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Amasya'da kurusıkıyla tehdit iddiasıyla çocuğa konutu terk etmeme kararı verildi

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Amasya'da kurusıkıyla tehdit iddiasıyla çocuğa konutu terk etmeme kararı verildi
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Amasya'da 24 Temmuz'da Çakallar mevkisinde 17 yaşındaki çocuğun kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit ettiği anları kaydedip sanal medyada paylaştığı öne sürüldü. Gözaltına alınan çocuk hakkında nöbetçi mahkeme tarafından konutu terk etmeme şeklinde adli karar verildi.

AMASYA'da, kurusıkı tabancayla akranlarını tehdit ettiği anları cep telefonuyla kaydedip sanal medyada paylaştığı öne sürülen 17 yaşındaki çocuk hakkında, konutu terk etmeme şeklinde adli karar verildi.

Olay, 24 Temmuz'da Çakallar mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre; 17 yaşındaki çocuk, 4 arkadaşıyla motosikletlerle bölgeye gitti. Burada kurusıkı tabancasını çıkaran çocuk, arkadaşlarını tehdit ettiği anları, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, çocuğun elindeki kurusıkı tabancayı akranlarına doğrultup tehdit içerikli sözler sarf etmesi yer aldı. Çocuğun, arkadaşlarının ayaklarına doğru ateş etmeye çalıştığı, bu sırada çocuklardan birinin korkuyla sağa sola hareket ettiği anlar da kayıtlara yansıdı. Elinde tabanca olan çocuğun, hareket eden arkadaşının peşinden gidip tehdit içerikli sözlerini sürdürdüğü görüldü.

NÖBETÇİ MAHKEMEYE ÇIKARILDI

Amasya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, görüntüleri kendisine ait sanal medya hesabından paylaşan ve daha sonra ise kaldırdığı öne sürülen çocuk hakkında soruşturma başlatıldı. Dün akşam gözaltına alınan 17 yaşındaki çocuk, bugün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme tarafından, çocuk hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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