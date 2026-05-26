Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, uzun uğraşlar sonucu yakalandı

AMASYA'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, caddedeki dükkanlara girmeye çalıştı. Trafiği birbirine katan keçinin yakalanma anları cep telefonuyla görüntülendi.

Pirinççi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kurbanlık keçi, eve götürüldüğü sırada sahibinin elinden kurtulup, kaçtı. Cadde boyunca koşan keçi, zaman zaman kaldırıma çıkarak dükkanlara girmeye çalıştı, ardından yola inip trafikte aksamalara neden oldu. Sahibi ile çevredekiler keçiyi yakalamak için peşinden koştu. Uzun uğraşlar sonucu keçi yakalandı.

O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

