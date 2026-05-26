Sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, uzun uğraşlar sonucu yakalandı
Amasya'da sahibinin elinden kaçan kurbanlık keçi, caddede koşarak dükkanlara girmeye çalıştı ve trafikte aksamalara neden oldu. Uzun uğraşlar sonucu yakalanan keçinin o anları cep telefonuyla kaydedildi.
Pirinççi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kurbanlık keçi, eve götürüldüğü sırada sahibinin elinden kurtulup, kaçtı. Cadde boyunca koşan keçi, zaman zaman kaldırıma çıkarak dükkanlara girmeye çalıştı, ardından yola inip trafikte aksamalara neden oldu. Sahibi ile çevredekiler keçiyi yakalamak için peşinden koştu. Uzun uğraşlar sonucu keçi yakalandı.
O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.