Amasya'da köy okulu öğrencilerinden Filistin'e destek yürüyüşü

Amasya'da bir köy okulunda öğrenciler, Gazze'de yaşananlara dikkati çekmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığınca Türkiye'deki tüm okullarda bugün başlatılan "Filistin Farkındalık Etkinlikleri" kapsamında, merkeze bağlı Kayabaşı Köyü Şehit Veysel Aslan İlk ve Ortaokulu öğrencileri okul bahçesinde bir araya geldi.

Öğrenciler daha sonra Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyerek, Gazze'deki insanlık dramına dikkati çekti.

Okul Müdürü Melike Dişli, Filistin'de yaşanan insanlık dramının tüm dünyanın vicdanını derinden yaraladığını dile getirdi.

Etkinlik sayesinde öğrencilerde duyarlılık oluşturmayı amaçladıklarını ifade eden Dişli, "Bugün okulumuzda 150 öğrencimizle birlikte Filistin'e destek yürüyüşü yaptık. Çocuklarımız üzerinde bir farkındalık oluşsun, bu zulüm sona ersin diye. Filistin'in her zaman yanındayız, destekçisiyiz. Onların acısı bizim de acımız. Katil İsrail'i kınıyoruz. Çocuklarımız da inşallah bu bilinçle yetişiyorlar" diye konuştu.

4. Sınıf öğrencisi Nisanur Çaylıoğlu ise "Ben Filistin'deki çocukların bombalanmaması gerektiğini düşünüyorum. Onların da okula gitmesi, onların da eğitim hakkı olması, onların da insanlar gibi yemek yemesi, zor durumda kalmamasını istiyorum. Bebeklerin ölmesini, çocuklara başka kötü şeyler yapılmasını istemiyorum." dedi.