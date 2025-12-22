Kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan gelen otomobil çarptı; kaza kamerada

AMASYA'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobile arkadan hızla gelen bir başka otomobil çarptı. 2 sürücünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Mecitözü Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışıkta bekleyen Alper Ç. idaresindeki 19 NC 131 plakalı otomobile, arkadan gelen Şahin S. yönetimindeki 06 BN 1713 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobillerden biri orta refüje savrulurken, diğeri karşı şeride geçerek durabildi. Kazada her iki sürücü de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından, yaralı sürücüler ambulanslarla Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.