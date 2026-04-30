Haberler

Amasya'da kayıp kadının cesedi sulama kanalında bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesinde yakınlarının kayıp ihbarında bulunduğu 5 çocuk annesi kadının cesedi sulama kanalında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Emine Aktürk'ten (60) sabah evden ayrılmasından sonra haber alamayan yakınları, Aktürk'ün başörtüsünün evin yakınındaki sulama kanalında olduğunu gördü.

Ailenin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Su seviyesi düşürülen kanala giren dalgıçlar tarama yaptı.

Dron ile de destek verilen arama çalışmaları sonucu kanalda Aktürk'ün cesedine ulaşıldı.

Aktürk'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA / Murat Aslan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

