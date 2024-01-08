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Amasya'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Keçi Kurtarıldı

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Amasya'da otlarken kayalıklara düşen keçi, 3 gün boyunca mahsur kaldı. AFAD ekipleri tarafından yapılan kurtarma çalışması sonucunda keçi sağ salim kurtarıldı.

AMASYA'da düştüğü kayalıklarda 3 gün mahsur kalan keçi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Cemal Çelik'in keçisi, otladığı sırada kayalıklara düştü. 3 gün boyunca bölgede kalan keçisini kendi imkanları ile kurtaramayan Çelik, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, keçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Kayalıklardan iple inen AFAD görevlileri, 1 saatlik çalışma sonrası keçiyi kurtararak, sahibine teslim etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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