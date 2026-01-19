Amasya'da Kar Yağışı Nedeniyle 98 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

AMASYA'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 98 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Merkezde 44, Merzifon'da 6, Göynücek'te 1, Gümüşhacıköy'de 15, Taşova'da 14, Suluova'da 6, Hamamözü'nde 12 olmak üzere toplam 98 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı. (DHA

Haber: Şerife Serap KARA / AMASYA,