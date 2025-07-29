Amasya'da Kapalı Sistem Sulama Tesisleri Açıldı

Amasya'da Kapalı Sistem Sulama Tesisleri Açıldı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde Ardıçönü ve Kırkharman köylerinde tamamlanan kapalı sistem sulama tesislerinin açılışında konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, tarım ve su kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini vurguladı. Açılışta, su tasarrufu ve verimliliğin artırılması hedeflendi.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Ardıçönü ve Kırkharman köylerinde yapımı tamamlanan kapalı sistem sulama tesislerinin açılışları yapıldı.

Ardıçönü köyünde düzenlenen törende konuşannAmasya Valisi Önder Bakan, ülkenin geleceğinin tarım ve su kaynaklarını doğru kullanmaktan geçtiğini söyledi.

Amasya'nın kültür, turizm ve bir tarım şehri olduğunu ifade eden Bakan,

"Daha fazla tarım arazisini doğru kapalı devre ve yağmurlama sistemi ile sulayarak hem sudan tasarruf edip arazilerimizi daha fazla sulayacağız ve verimlerimizi artıracağız. Ülkemizin geleceği tarım ve su kaynaklarını doğru kullanmaktan geçmektedir. Bizde su kaynaklarımızı doğru kullanırsak tarımda üretim ve verimliliği artırırız ve köylerimizde insanlarımızın yaşam alanlarını oluştururuz ve şehirlere daha az insan göndeririz" diye konuştu.

Törende konuşan, AK Parti Amasya milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez de birer konuşma yaparak, sulama siteminin köylülere hayırlı olmasını diledi.

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Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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