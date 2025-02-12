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Amasya'da Kamyon Devrildi: 2 Yaralı

Amasya'da Kamyon Devrildi: 2 Yaralı
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Amasya'da bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ve yanında bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.A. idaresindeki 19 ADN 514 plakalı kamyon, Doğantepe mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile kamyonette bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
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