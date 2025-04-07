Trump, Çin'in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız

Trump'ın freni iyice patladı! Çin'i tehdit edip isteğini açıkladı
Audi, Trump'ın ek gümrük tarifeleri nedeniyle ABD'ye araç teslimatını askıya aldı

Askıya aldılar! Trump'ın gümrük vergileri, otomobil devini vurdu
Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz CHP'den istifa etti

30 yıl sonra kazandığı yerde CHP'ye şok! Belediye başkanı istifa etti
Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti

Mikrofonu açık unutan CHP'li başkan vekili, partililerine küfür etti

Amasya'da İsrail'in Gazze Saldırıları Protesto Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya GÖKBİR Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilerek, Filistinli Müslümanların özgürlüğü için ses yükseltildi. Katılımcılar, pankartlar açarak ve sloganlar atarak durumu kınadı.

Amasya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Amasya GÖKBİR Platformu tarafından düzenlenen program kapsamında Hazreti Ömer Camisi'nin avlusunda bir araya gelen kalabalık, pankart açarak slogan attı.

GÖKBİR Platformu Dönem Başkanı Serdal Benli, grup adına yaptığı açıklamada, siyonist İsrail'in Gazzeli Müslümanlara yaptığı katliamlar karşısında meydanların terk edilmemesi gerektiğini söyledi.

Siyonistlerin Hamas karşısında hezimete uğradıkça acısını mazlum sivil Gazze halkından aldığını belirten Benli, "Bu duruma canımız yansa da galip gelecek Müslümanlar olacak. İzzetle direnen kardeşlerimiz için eylemlerimize devam edelim. Yaptığımız bu eylemler kardeşlerimize güç veriyor, direnişi artırıyor." dedi.

Amasya İmam Hatipliler Derneği (Ahimder) Başkanı İbrahim Aslan'ın Filistinli ve tüm mazlum coğrafyalardaki Müslümanların kurtuluşu için okuduğu duanın ardından program sona erdi.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.