Amasya'da ilkokul öğrencileri ramazan ayını hazırladıkları kliple anlattı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ilkokul öğrencileri, ramazan ayı dolayısıyla klip hazırladı.

Şehit Polis Muzaffer Öztaş İlkokulu sınıf öğretmeni Cem Meşe ile öğrencileri, ramazanın manevi atmosferini yansıtmak için etkinlik düzenledi.

Sınıf içinde farkındalık oluşturan öğrenciler, "Hoş geldin ramazan" temalı video klip çalışması yaptı.

Klipte öğrenciler hareketleriyle oruç, ezan, namaz, Karagöz ve Hacivat, ramazan davulu, sahur, bayram, cami gibi kavramları anlattı.

Cem Meşe, ramazan heyecanının okullarda hissedildiğini dile getirerek, bu tür etkinliklerin çocukların kültürel ve manevi gelişimi açısından önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: AA / Hülya Turan
