Haberler

Amasya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya-Tokat kara yolu Çevre Yolu viyadüğü altında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hafif yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Amasya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

S.G. yönetimindeki 05 BG 115 plakalı otomobil, Amasya-Tokat kara yolu Çevre Yolu viyadüğü altında İ.F. idaresindeki 60 BM 158 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan B.G. ve B.G. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Cihan Okur
Haberler.com Özel: Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum

Özgür Özel'in yeni parti ilanına Kılıçdaroğlu cephesinden ilk yorum
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FIFA'nın Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a ödeyeceği tazminat belli oldu

Gelsin dolarlar! En yüksek meblağı Fenerbahçe'ye ödeyecekler
Eser ve Berfu Yenenler çiftini yıkan haber

Herkesten gizliyorlardı! Yenenler çiftini yıkan haber

Geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk transfer

İkna olundu ve geri sayım başladı! 30 milyon Euro'luk dev transfer
Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı

Elindeki silahla otobüs şoförünü tehdit etti, gerçek bambaşka çıktı
Arı sokması felaketi getirdi: Akaryakıt istasyonuna böyle daldı

Arı sokması felaketi getirdi: Akaryakıt istasyonuna böyle daldı
Temizlik için gittiği dairenin penceresinden düştü

İşte böyle zordur helalinden ekmek parası kazanmak!

Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber

Kritik maça günler kala Beşiktaş'ı yıkan haber! Yıldız isim sakatlandı