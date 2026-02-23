Amasya'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Amasya İHH İnsani Yardım Derneği tarafından ramazan ayı dolayısıyla kentteki ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılıyor.

Yapılan tespit doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere kumanya paketi ve alışveriş kartı dernek görevlileri eşliğinde evlere teslim ediliyor.

Amasya İHH Başkanı Serdal Benli, ramazan ayının bereketini ve yardımlaşma ruhunu kente yaymayı hedeflediklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini dile getiren Benli, şunları kaydetti:

"Ramazan Kardeşliğe Çağrı sloganıyla başlattığımız çalışmalarımızla Amasya'daki ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında oluyoruz. Dağıtımlarımıza kumanya ve alışveriş kartları ile başladık. Amacımız bu mübarek ayda sofraları bereketsiz, gönülleri yalnız bırakmamak. Ramazan ayı içerisinde ilimiz genelinde tespit edilen en az bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Bağışçılarımızın desteğiyle bu sayıyı daha da yukarı çekmek için gayret gösteriyoruz."