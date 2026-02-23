Haberler

Amasya'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Amasya'da ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya İHH İnsani Yardım Derneği, ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere kumanya paketi ve alışveriş kartı dağıtıyor. Dernek, bu mübarek ayda en az bin aileye ulaşmayı hedefliyor.

Amasya İHH İnsani Yardım Derneği tarafından ramazan ayı dolayısıyla kentteki ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılıyor.

Yapılan tespit doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere kumanya paketi ve alışveriş kartı dernek görevlileri eşliğinde evlere teslim ediliyor.

Amasya İHH Başkanı Serdal Benli, ramazan ayının bereketini ve yardımlaşma ruhunu kente yaymayı hedeflediklerini söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini dile getiren Benli, şunları kaydetti:

"Ramazan Kardeşliğe Çağrı sloganıyla başlattığımız çalışmalarımızla Amasya'daki ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında oluyoruz. Dağıtımlarımıza kumanya ve alışveriş kartları ile başladık. Amacımız bu mübarek ayda sofraları bereketsiz, gönülleri yalnız bırakmamak. Ramazan ayı içerisinde ilimiz genelinde tespit edilen en az bin ihtiyaç sahibi aileye ulaşmayı hedefliyoruz. Bağışçılarımızın desteğiyle bu sayıyı daha da yukarı çekmek için gayret gösteriyoruz."

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Başını ezelim' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başını ezelim" dediği tehlike
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Türkiye'nin konuştuğu çocuk gürültüsü dehşetinde yeni gelişme! Bakan Gürlek olaya el attı

Türkiye'nin konuştuğu dehşete Bakan Gürlek el attı!
Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli anlaşma Trump'ı küplere bindirecek

Hamaney'e o ülkeden yardım eli! Gizli imza Trump'ı küplere bindirecek
Konya'yı karıştıran görüntü: Yol kenarında fuhuş pazarlığı mı yapılıyor?

Yer Konya, iddia vahim!
Mafya liderinin oğlunu kaçırdılar: İşte hayatı karşılığında istedikleri para

Babası ünlü bir mafya lideri! Tatilde hayatının şokunu yaşıyor
Başı kapalı, göbeği açık fotoğraf paylaşan Zeynep Bastık'a tepki var

Baş kapalı, göbek açık! İnfial yaratan fotoğraf
Ece Erken de o sisteme dahil oldu: 12 saatte kazandığı ücret şaşırttı

Daha bir gün dolmadan dudak uçuklatan gelir