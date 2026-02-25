Haberler

Amasya'da dağdan kopan dev kayalar yolu ulaşıma kapattı

Amasya'da meydana gelen heyelan sonucu dağdan kopan kaya parçaları yola düştü ve D100 Karayolu trafiğe kapandı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

AMASYA'da yağışın ardından toprağın yumuşaması nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yola düştü. Heyelan sonucu karayolu bir süre trafiğe kapanırken, olay sırasında yolda araç ya da yaya bulunmadığı öğrenildi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Amasya- Taşova D100 Karayolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Yağışın ardından toprağın yumuşaması nedeniyle dağ yamacından kopan büyük kaya parçaları yola yuvarlandı. Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Karayolları ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapattı. Karayolları ekipleri tarafından iş makineleriyle yola düşen kaya parçaları kaldırıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

