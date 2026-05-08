Amasya'da 'Her Gebeye Bir Ebe' projesi hayata geçirildi

Amasya'da Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan "Her Gebeye Bir Ebe" projesi uygulanmaya başlandı.

Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli ebeler, evlere ziyaretler gerçekleştirerek, anne adaylarının sorun, talep ve şikayetlerini bire bir dinleyerek çözüm üretiyor.

Normal doğumu teşvik etmek ve gebelik sürecinde anne adaylarına profesyonel destek sağlayan ebeler, özellikle ilk hamileliğini yaşayan ve son 3 ayına giren gebelere öncelik veriyor.

Gebe ziyaretleri sonrası açıklamalarda bulunan, Amasya İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli ebe Gamze Nur Uçar ise projeyi uygulamaya başladıklarını ifade ederek, "Bu kapsamda ilk gebeliği olan ve bize ihtiyacı olan her gebeye telefonla ulaşıp sonrasında ev ziyareti planlıyoruz. Bu ev ziyaretleri kapsamında gebeleri sadece doğuma hazırlamak değil, aslında kaygılarını da azaltmakla birlikte fiziksel ve psikolojik olarak destek sağlıyoruz. Gebelerimize hem doğum öncesinde hem de doğum sonrasında destek sağlıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.