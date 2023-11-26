Amasya merkez Mobilyacılar Sitesi önünde meydana gelen kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Amasya'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Mobilyacılar Sitesi önünde seyir halinde olan Ömer Kandemir yönetimindeki 05 ACF 523 plakalı hafif ticari araç, Ömer Adil Koç'un kullandığı 05 FK 125 plakalı otomobil ile çarpıştı.

İhbar üzerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan toplam 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA