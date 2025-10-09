Haberler

Amasya'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

Amasya Valisi Önder Bakan başkanlığında gerçekleştirilen İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nda, terörle mücadele, uyuşturucu ile mücadele ve trafik güvenliği gibi konular detaylı olarak ele alındı.

Amasya Valisi Önder Bakan başkanlığında, kentin genel güvenlik ve asayiş durumunun kapsamlı şekilde değerlendirildiği İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, ilçe kaymakamları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda; terörle mücadele, uyuşturucu ve organize suç örgütleriyle mücadele, düzensiz göç ve aranan şahısların yakalanması, ayrıca trafik güvenliği ve genel asayiş olayları gibi konular detaylı şekilde ele alındı.

İl genelinde yürütülen çalışmaların mevcut durumu ve önümüzdeki döneme yönelik stratejiler masaya yatırıldı.

Vali Önder Bakan yaptığı konuşmada, Amasya'nın huzur ve güven ortamının korunması için tüm güvenlik birimlerinin kararlılıkla görev yaptığını vurgulayarak,

"Amasya, tarih boyunca olduğu gibi bugün de 'huzurun şehri' unvanını korumaktadır. Vatandaşlarımızın güvenliği, huzuru ve esenliği bizim en öncelikli görevimizdir. Bu doğrultuda tüm kurumlarımız koordinasyon içinde çalışmaktadır" diye konuştu.

Kaynak: AA / Umut Yeşilyurt - Güncel
