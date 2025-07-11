Amasya'da Gezen Sinema Günleri Etkinliği Düzenlendi
Amasya'nın Göynücek ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte çocuklar için film gösterimi yapıldı ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla "Gezen Sinema Günleri" kapsamında açık hava sinema etkinliği gerçekleştirildi.
Göynücek Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, çocuklara yönelik film gösterimi yapıldı. Gösterim öncesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Etkinlik sonunda, organizasyona katkı sunan kurum ve paydaşlara teşekkür edildi.
Etkinliğe Göynücek Kaymakamı Osman Demirgül, Belediye Başkanı Kemal Şahin, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Ervanur Uyar - Güncel