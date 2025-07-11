Amasya'da Genel Tarım Sayımı Eğitimi Gerçekleştirildi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) koordinasyonunda yürütülecek genel tarım sayımı çalışmaları kapsamında Amasya'da görev alacak personele yönelik eğitim programı gerçekleştirildi.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitimde, il ve ilçe sayım komite üyeleri ile TÜİK bünyesinde görevlendirilen personellere, sayım sürecinde yapılacak iş ve işlemler, veri giriş yöntemleri ile kaliteli ve eksiksiz veri toplanmasına yönelik uygulamalar anlatıldı.

Yetkililer, sayım kapsamında 300'den fazla değişkenin toplanacağını belirterek, bu verilerin tarım politikalarının şekillendirilmesinde önemli rol oynayacağını ifade etti.

Toplanacak veriler arasında arazi büyüklüğü, ürün çeşitliliği, hayvancılık faaliyetleri, makine parkı gibi başlıklar da yer alıyor.