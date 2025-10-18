Haberler

Amasya'da Gazze'ye Destek Yürüyüşü Düzenlendi

Suluova ilçesinde düzenlenen yürüyüşte, katılımcılar Filistin ve Türk bayraklarıyla adalet çağrısında bulundu. AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Gazze'deki zulmü kınayarak adalet mücadelesinin önemini vurguladı.

Amasya'nın Suluova ilçesinde Gazze'ye destek yürüyüşü gerçekleştirildi.

Suluova İmam Hatipliler Derneği ve İlim Yayma Cemiyeti Suluova Şubesince düzenlenen yürüyüş için vatandaşlar, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi.

Etkinliğe katılan çok sayıda kişi, ellerinde Filistin ve Türk bayrakları, döviz ve pankartlarla 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Ak Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, burada yaptığı konuşmada, Filistin'de adalet, merhamet ve sorumluluk kavramlarının hatırlanması için haykırdıklarını söyledi.

Gazze'de yapılan zulmü tüm platformlarda haykırdıklarını dile getiren İpek, şunları kaydetti:

"Zulmeden sonunda kaybeder. İsrail kaybedecek. Siyonistlerin çocukları kaybedecek. Ona destek veren Amerika da İngiltere de kaybedecek. Sonunda Osmanlı'nın çocukları imam hatiplerde, başka yerlerde okuyacak ve dünyaya adaleti hakim kılacak. 25 yıldır yürüttüğümüz bu yolculukta bunun adımlarını tüm dünya gördü. Bütün insanlık yeniden ecdadımızın dünyaya sağlamış olduğu adaleti beklemektedir."

Grup, açıklamaların ardından dağıldı.

Kaynak: AA
