Amasya'da İsrail'in Gazze saldırıları için dua programı düzenlendi

Amasya Gönüllü Kuruluşlar Birliği (GÖK-BİR) Platformu öncülüğünde İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında vefat edenler için dua programı düzenlendi.

Sultan II. Bayezit Camisi önünde düzenlenen programda, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları protesto edildi.

Amasya İmam Hatipliler Derneği Başkanı İbrahim Aslan ve Amasya İHH Başkan Yardımcısı Fatih Akgül'ün eşliğinde vefat edenler için dualar yapıldı.

Aslan, burada yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananlar karşısında öfkelerini diri tutmaları gerektiğini söyledi.

Boykotun sürdürülmesi gerektiğini belirten Aslan, "İçerisinde kunut duası yapılarak kılınacak namazın peygamberimiz tarafından Bi'rimaune şehitleri için özellikle sabah namazında yapıldığını, musibetler karşısında yapılan bu ibadeti bizler de Gazzeli kardeşlerimize dua, zalimlere beddua niyetiyle yaparak peygamberimizin sünnetini icra etmiş olduk. Rabbimizden niyetlerimizin makbul olmasını temenni ediyorum." dedi.