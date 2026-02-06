Haberler

Amasya'da fuhuş operasyonu; 3 tutuklama

Amasya'da fuhuş operasyonu; 3 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Emniyet ekipleri, fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama suçlarına yönelik teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi.

AMASYA'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama' suçuna ilişkin çalışma başlattı. Bu kapsamda 5 şüpheli tespit edilerek teknik ve fiziki takip yapıldı. Çalışmaların ardından 3 Şubat'ta düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 4 Şubat'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erzincan'da 4.9 şiddetinde deprem

6 Şubat'ın yıl dönümünde korkutan deprem! Birçok ilde hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç
Genç kadının vize isyanı sosyal medyayı ikiye böldü

Kamerayı açıp hüngür hüngür ağladığı konu sosyal medyayı ikiye böldü
Epstein dosyalarından çıktı! FBI'ı zora sokacak tecavüz iddiası

Bu iddia doğruysa ABD karışır! Çoçuk yaşta başına gelenlere bakın
Altın ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih

Altında şahlanış ne zaman? İşte İslam Memiş'in işaret ettiği tarih
Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü, cesedi bir hastanenin yakınına atıldı

Yüksek sesle müzik dinlediği için kardeşi tarafından öldürüldü
Usta oyuncu Nevin Efe hayatını kaybetti

Yeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı