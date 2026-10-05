Amasya'da Dünya Yürüyüş Günü farkındalık yürüyüşü Yavuz Selim Meydanı'nda sona erdi

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Amasya Valiği koordinesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Dünya Yürüyüş Günü" dolayısıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Pirinççi Mahallesi'nden başlayan etkinliğe Vali Yardımcısı Yüksel Ünal, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Katipoğlu, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, personel, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Sağlıklı bir yaşam için hareket etmenin ve fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekilen yürüyüş boyunca katılımcılar, sağlıklı yarınlar için hareket etme çağrısında bulundu.

Renkli görüntülerin sahne olduğu ve yoğun katılımın sağlandığı yürüyüş, Yavuz Selim Meydanı'nda gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA