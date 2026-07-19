Amasya'da çöp depolama tesisinde yangın

AMASYA çöp toplama tesislerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale başlattı.

Yangın, saat 14.15 sıralarında Boğazköy mevkisinde bulunan Amasya Katı Atık Birliği'ne (AKAB) ait çöp depolama tesisinde çıktı. Artan sıcaklıkların etkisiyle çıktığı değerlendirilen yangında çöplerin bulunduğu alandan yükselen dumanları fark eden tesis çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri, AFAD, sağlık ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayılması üzerine Merzifon ve Suluova belediyeleri ile Ziyaret beldesinden de takviye ekipler bölgeye gönderildi.

Yangınla ilgili bilgi veren Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürü Murat Yörükoğlu, ihbarın ardından ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaştığını belirterek, "Saat 14.15 sıralarında gelen ihbar doğrultusunda AKAB bölgesinde, geri dönüşüm alanında çöp yangını olduğu bilgisi üzerine ekiplerimiz olay yerine intikal etti. İlk ulaşan ekiplerimiz yangının büyük olduğunu bildirince Merzifon, Suluova, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Ziyaret beldesinden takviye ekip talep ettik. Birinci lot olarak adlandırdığımız bölgede yaklaşık 2,7 hektarlık alanın yandığını tespit ettik. Müdahalemiz ve soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangının daha fazla büyüyerek çevreye zarar vermesini engellemeye çalışıyoruz" dedi.

Yangına dört koldan müdahale edildiğini ifade eden Yörükoğlu, "Önceliğimiz yangının çevredeki tarım arazileri ile ormanlık alana sıçramasını önlemek. Yangın içten içe yanmaya devam edebilir ancak mümkün olan en kısa sürede tamamen kontrol altına almak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor" diye konuştu.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı