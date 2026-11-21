Amasya'da cenaze taşıyan midibüs devrildi, 14 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'dan Amasya'ya cenaze taşıyan midibüs, Amasya-Göynücek kara yolu Oluz mevkisinde devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Amasya'da midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Amasya'ya cenaze taşıyan Ö.K. idaresindeki 34 CHC 304 plakalı midibüs, Amasya- Göynücek kara yolu Oluz mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA