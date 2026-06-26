Haberler

Amasya'da yuvasından düşen leylek yavrusu koruma altına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir caminin çatısındaki yuvasından düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak tedavi için Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde caminin çatısında bulunan yuvasından düşen leylek yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumara Camisi'nin çatısındaki yuvasından düşen leylek yavrusunu şadırvanın üzerinde gören vatandaşlar, Gümüşhacıköy Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye ekipleri, yaralı leyleği bulunduğu yerden alarak güvenli alana götürdü.

Kontrolleri yapılan leylek, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yürütülmesi amacıyla Amasya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Murat Demirci
Ankara'da NATO Zirvesi güvenliğine 'yüz tanıma sistemi' damga vuracak

Kritik sistem devreye alındı, şüphelilere anında müdahale edilecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler Türk futbol tarihine geçti

Türk futbol tarihine geçti!
EuroLeague'den tarihi karar! Beşiktaş devler sahnesine çıkıyor

Ve beklenen karar açıklandı!
Erdoğan'dan milyonlarca öğrenciye karne tebriği: Verimli ve keyifli bir yaz tatili diliyorum

Erdoğan'ın karnelerini alan milyonlarca öğrenciye bir mesajı var
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Akılalmaz olay! Kocasını öldürmek isterken silahı tutukluk yaptı

Kocasını öldürmek için dükkanı bastı sonrası film sahnelerini aratmadı
Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu

Mansur Yavaş parti değiştiren CHP'lilerle ilgili sessizliğini bozdu
Çanakkale açıklarında 'şeytan vatozu' kamerada! Gören gözlerine inanamadı

Çanakkale açıklarında "şeytan" sürprizi! Gören gözlerine inanamadı