Amasya'da buğday ekili arazide yangın çıktı
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Kızılca köyünde, buğday ekili arazide çıkan yangın hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle yangın söndürüldü ancak 15 dönüm buğday ekili arazide zarar meydana geldi.
Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, buğday ekili arazide çıkan yangın hasara yol açtı.
İlçeye bağlı Kızılca köyünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Gümüşhacıköy Belediyesi İtfaiyesi ve Gümüşhacıköy Orman İşletme Şefliğine ait arazözler sevk edildi.
Köylülerin de yardımıyla ormana sıçramadan söndürülen yangında,15 dönüm buğday ekili arazide zarar oluştu.