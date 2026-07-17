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Amasya'da fünye ile patlatılan çantadan bebek kıyafetleri çıktı

Amasya'da fünye ile patlatılan çantadan bebek kıyafetleri çıktı
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Amasya'da bir bankta bırakılan şüpheli çanta, fünyeyle kontrollü patlatıldı. Çantadan bebek kıyafetleri çıktı.

AMASYA'da bankta bırakılan şüpheli çanta, endişe yarattı. Fünyeyle kontrollü şekilde patlatılan çantadan bebek kıyafetleri çıktı.

Kentte bulunan Beyazıt Paşa Mahallesi Elçibey Caddesi üzerindeki bir bankta bırakılan çantayı görenler, durumu 112 çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerini şeritle çeviren polis, yolu araç ve yaya trafiğine kapatıp, bomba imha uzmanına haber verdi. Bölgeye gelen özel kıyafetli ekipler, inceledikleri çantayı fünye bağlayarak kontrollü şekilde patlattı. Paniğe neden olan çantanın içinden bebek kıyafetleri çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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