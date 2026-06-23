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Kötü koku sonrası girilen evden 1 ton atık çıkarıldı

Kötü koku sonrası girilen evden 1 ton atık çıkarıldı
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Amasya'da kötü koku üzerine girilen bir evden yaklaşık 1 ton evsel atık ve kullanılmayan eşya çıkarıldı. Sağlık ve belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.

AMASYA'da kötü koku sonrası girilen evden yaklaşık 1 ton atık çıkarıldı.

Olay, Bahçeleriçi Mahallesi Sebil Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın giriş katındaki daireden yayılan kötü koku sonrası adrese sağlık, polis, Amasya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, evde uzun süredir biriktirilen evsel atıklar ve kullanılmayan eşyalar nedeniyle sağlıksız yaşam koşullarının oluştuğu belirlendi. Çöp yığınlarının çevre ve halk sağlığı açısından risk oluşturduğu tespit edildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda gerekli yasal işlemler başlatılırken, belediye ekipleri güvenlik önlemleri altında evde temizlik çalışması yaptı. Evde biriken yaklaşık 1 ton çöp, kullanılamaz eşya ve çeşitli atık malzeme kontrollü şekilde dışarıya çıkarılıp, hidrolik sıkıştırmalı çöp araçlarıyla götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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