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Amasya'da besici, ormanlık alanda doğan buzağıyı sırtında taşıdı

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Amasya'da ormanlık alanda doğum yapan ineğini bulan besici İsa Derici, yeni doğan buzağıyı sırtına alarak kilometrelerce yürüyüp köye götürdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Amasya'da ineği ormanlık alanda doğum yapan besicinin, yeni doğan buzağıyı sırtında köye kadar taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Yıldızköy köyünde yaşayan İsa ve Emine Derici çifti, akşam saatlerinde otlaktan dönmeyen "Kırmızı" adını verdikleri ineklerini aramaya başladı.

Köyün üst kısımlarındaki ormanlık alanda ineklerini bitkin bulan çift, hayvanın bir süre önce doğum yaptığını fark etti.

İsa Derici, yeni doğan buzağıyı sırtına alarak, birkaç kilometre uzaklıktaki köye kadar götürdü.

Derici'nin buzağıyı sırtında taşıdığı ve bitkin ineğin de arkalarından takip ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, ineğin yavrusunu takip etmesi ve yakınından ayrılmaması dikkati çekti.

Kaynak: AA / Cihan Okur
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