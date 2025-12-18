Haberler

Avukat, duruşmaya giderken kazada yaşamını yitirdi

Güncelleme:
Amasya'da, duruşmaya giderken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Avukat Erhan Şahiner için adliye önünde duygusal bir tören düzenlendi. Törene, Şahiner'in ailesi, meslektaşları ve Amasya'dan çok sayıda katılımcı katıldı.

ADLİYE ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Amasya'da, duruşmaya giderken kontrolünü kaybettiği otomobilin aydınlatma direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden Avukat Erhan Şahiner için Amasya Adliyesi önünde tören düzenlendi. Törene, Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, Amasya Baro Başkanı Edip Hakan Subaşı, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, meslektaşları, babası Hayri ve annesi Seher Şahiner katıldı. Avukat Şahiner'in yakınları ve meslektaşları helallik alınırken göz yaşlarına hakim olamadı.

'DURUŞMANA MI GELDİN YAVRUM'

Seher Şahiner oğlunun tabutu cenaze aracına taşınırken, "Duruşmana mı geldin yavrum, bırakma beni, yavrum. Ciğerimi yaktın yavrum" diye gözyaşı döktü.

Adliyedeki törenin ardından Şahiner'in cenazesi, Suluova ilçesine bağlı Harmanağılı köyüne götürüldü. Erhan Şahiner'in cenazesi, burada ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Şerife Serap KARA/AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
