Amasya'da 'Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali' düzenlendi

AMASYA'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kente gelişinin 107'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali kapsamında temsili karşılama töreni, kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Uluslararası Atatürk, Kültür ve Sanat Festivali etkinliklerinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 12 Haziran 1919'da Amasya'ya geldiğinde karşılandığı Cülüs Tepe mevkisinde Atatürk'ün Amasya'ya gelişi canlandırıldı. Samsun'dan getirilen ve Atatürk'ün kullandığı aracı temsil eden otomobilin öncülüğündeki korteje, Amasya Valisi Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, AK Parti Amasya Milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Cülüs Tepe'den Yavuz Selim Meydanı'na kadar devam eden 'Atatürk ve Bayrağa Saygı' korteji büyük ilgi gördü.

ATATÜRK'ÜN AMASYA'YA GELİŞİNDE YAPTIĞI TARİHİ KONUŞMA OKUNDU

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen program, çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra Atatürk'ün Amasya'ya gelişinde halka hitaben yaptığı tarihi konuşma okundu. Program kapsamında Merzifon 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı muharip uçaklar gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Programda konuşan Amasya Valisi Önder Bakan, "Binlerce yıllık köklü geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan kadim şehrimiz Amasya; sahip olduğu bu tarihi birikim, kültürel zenginlik ve milli hafızamızdaki seçkin yeriyle, Ülkemizin en önemli şehirlerinden biridir. Bu tarihi ve kültürel şehir ayrıca, Osmanlı Dönemi'nde Şehzadeler Şehri olarak asırlar boyunca devlet geleneğimizin şekillenmesine katkı sunmuş, Milli Mücadele döneminde ise yayımlanan Amasya Tamimi ile milletimizin bağımsızlık iradesinin bütün dünyaya ilan edildiği tarihi bir merkez olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından vatan topraklarının işgal edilmeye başlandığı o zor günlerde, milletimizin kurtuluşunun ancak milletin iradesine dayanan bir mücadeleyle mümkün olacağına inanan Mustafa Kemal Paşa önderliğinde başlatılan Milli Mücadele'nin fikri temelleri, 22 Haziran 1919 tarihinde yayımlanan Amasya Tamimi ile tüm dünyaya bu şehirden ilan edilmiştir. Böylece Amasya Tamimi, esarete karşı özgürlüğün, umutsuzluğa karşı inancın ve millet iradesinin en güçlü sembollerinden biri olarak tarihimizdeki yerini almıştır" dedi.

Haber-Kamera : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı