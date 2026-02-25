Haberler

Amasya'da anaokulu öğrencilerine ağız ve diş sağlığı anlatıldı

Mihri Hatun Anaokulu'nda gerçekleştirilen eğitimde, öğrencilerine ağız ve diş sağlığının önemi, diş fırçalama teknikleri ve sağlıklı beslenmenin diş sağlığı üzerindeki etkileri anlatıldı. Hedef, çocuklara küçük yaşta doğru ağız ve diş bakımı alışkanlıkları kazandırmak.

Öğrencilere diş fırçalama teknikleri, ağız hijyeninin önemi ve sağlıklı beslenmenin diş sağlığı üzerindeki etkileri anlatıldı.

Bu tür farkındalık etkinlikleriyle çocuklarda küçük yaşta doğru ağız ve diş bakım alışkanlıklarının kazandırılması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Hülya Turan
