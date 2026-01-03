Haberler

Amasya'da aç kalan tilki mahalleye indi

Güncelleme:
Amasya'nın Göllübağları Mahallesi'nde ormandan inen aç bir tilki, mahallede yiyecek ararken cep telefonu ile görüntülendi.

AMASYA'da aç kalan bir tilkinin mahalleye indiği anlar, cep telefonu ile görüntülendi.

Göllübağları Mahallesi'ne akşam saatlerinde ormandan inen aç tilki, bölgede yiyecek aradı. O anlar, bir mahallelinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre mahallede dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
