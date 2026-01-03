Amasya'da aç kalan tilki mahalleye indi
Göllübağları Mahallesi'ne akşam saatlerinde ormandan inen aç tilki, bölgede yiyecek aradı. O anlar, bir mahallelinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre mahallede dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.
Haber: Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel