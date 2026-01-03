Haberler

Amasya'da aç kalan tilki mahalleye indi

Amasya'da aç kalan tilki mahalleye indi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın Göllübağları Mahallesi'nde aç kalan bir tilki, akşam saatlerinde ormandan inerek mahallede yiyecek aradığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

AMASYA'da aç kalan bir tilkinin mahalleye indiği anlar, cep telefonu ile görüntülendi.

Göllübağları Mahallesi'ne akşam saatlerinde ormandan inen aç tilki, bölgede yiyecek aradı. O anlar, bir mahallelinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre mahallede dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
Soruşturmanın seyrini değiştirecek delil! Tuğyan Güllü'nün fotoğrafını çekip Kervan'a atmış

Güllü'nün ölümünde soruşturmanın seyrini değiştirecek delil
Kolombiya lideri Petro'dan dünyaya çağrı: Venezuela füzelerle bombalanıyor

Venezuela cehennemi yaşıyor! İlk tepki komşusundan geldi
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi

Fenerbahçe'de deprem! Tedesco hepsine kapıyı gösterdi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
Elon Musk'a büyük şok! BYD, Tesla'yı geçti

Elon Musk'a büyük şok! Tesla liderliği bakın kime kaptırdı
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi