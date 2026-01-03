Amasya'da aç kalan tilki mahalleye indi
Amasya'nın Göllübağları Mahallesi'nde aç kalan bir tilki, akşam saatlerinde ormandan inerek mahallede yiyecek aradığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.
Göllübağları Mahallesi'ne akşam saatlerinde ormandan inen aç tilki, bölgede yiyecek aradı. O anlar, bir mahallelinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir süre mahallede dolaşan tilki, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel