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Amasya'da 8 Afganistanlı göçmeni taşıyan minibüsün şoförü ve 2 kişi tutuklandı

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Amasya'da yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 8 Afganistanlı göçmeni taşıyan minibüsün şoförü Reis Güngör (46) ile araçta bulunan Barış Koçak (25) ve Şinasi Durmuş (38) polis tarafından yakalandı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

AMASYA'da yurda kaçak yollarla girdiği belirlenen 8 Afganistanlı göçmeni taşıyan minibüsün şoförü Reis Güngör (46) ile araçta bulunan Barış Koçak (25) ve Şinasi Durmuş (38) polis tarafından yakalandı. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden aldıkları 8 kaçak göçmeni 25 ABP 049 plakalı minibüsü ile İstanbul'a taşıyan Reis Güngör ile arkadaşları Barış Koçak ve Şinasi Durmuş kent merkezi girişinde polis uygulama noktasını görünce durdu. Minibüs sürücüsü Güngör, göçmenlere polis uygulama noktasını geçtikten sonra alacağını söyleyerek indirdi. Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri bu sırada minibüsten inen yaşları 15 ile 30 arasında değişen 8 kaçak göçmeni yakaladı. Ardından da kaçmak isteyen minibüs şoförü Reis Güngör ve arkadaşları Barış Koçak ile Şinasi Durmuş'u yakalayarak, gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen kaçak göçmenler, parmak izleri alındıktan sonra sınır dışı edilmek üzere Amasya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Reis Güngör, Barış Koçak ve Şinasi Durmuş çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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