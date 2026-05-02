Amasya'da 5 Katlı Apartmanın İstinat Duvarı Çöktü

Amasya'da 5 Katlı Apartmanın İstinat Duvarı Çöktü
AMASYA'da, 5 katlı apartmana ait yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü.

AMASYA'da, 5 katlı apartmana ait yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarı çöktü. Olayda yaralanan olmazken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Şeyhcui Mahallesi Elik Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı Kayışoğlu Apartmanı'nın istinat duvarı henüz bilinmeyen nedenle çöktü. Yıkılan duvar, aşağıda bulunan müstakil evin bahçesine savruldu. Gürültü üzerine dışarı çıkan binadakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, ekipler ise binanın çevresinde emniyet şeridi çekip, güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
Görüntü endişe verici! Sivaslı genç kızın akıbeti merak ediliyor

Kenti karıştıran görüntü! Herkes akıbetini merak ediyor

Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Görüntü endişe verici! Sivaslı genç kızın akıbeti merak ediliyor

Kenti karıştıran görüntü! Herkes akıbetini merak ediyor

Tülay Özer'e son veda! Kardeşi Zerrin Özer cenazede fenalık geçirdi

Usta sanatçıya son veda! Zerrin Özer fenalık geçirdi
Küçük İbo'nun son hali olay oldu! Estetik iddiaları alevlendi

Estetik mi yaptırdı? İşte Küçük İbo'nun son hali