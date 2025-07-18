Amasya'da Kavşakta Çarpışan Araçlardan Biri Gelinlik Mağazasına Girdi

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AMASYA'da kavşakta çarpışan iki cipten biri, savrularak gelinlik mağazasına girdi.

AMASYA'da kavşakta çarpışan iki cipten biri, savrularak gelinlik mağazasına girdi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, çarpışmadan saniyeler önce 3 kadının olay yerinden geçtiği görüldü.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Şamlar Mahallesi Şehit Ahmet Özsoy Caddesi'nde meydana geldi. İ.K.A. yönetimindeki 05 AAT 396 plakalı cip ile kadın sürücü F.H.Y. idaresindeki 14 BH 293 plakalı cip kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle F.H.Y.'nin kullandığı araç savrularak gelinlik dükkanına girdi. Kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazadan saniyeler önce 3 kadının olay yerinden geçtiği ve ardından kazanın meydana geldiği anlar yer aldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Şerife Serap KARA / AMASYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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