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Amasya Belediyesi 'Elma Kafe'yi Hizmete Açtı

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Amasya Belediyesi tarafından konuk evi olarak faaliyet gösteren mekan, kafeterya olarak hizmet vermeye başladı. Açılış törenine Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve vatandaşlar katıldı.

Amasya Belediyesine ait "Elma Kafe" hizmete açıldı.

Hacılar Meydanı Mahallesi'nde bulunan ve Amasya Belediyesi tarafından konuk evi olarak faaliyet gösteren mekan yeniden dizayn edilerek, kafeterya olarak hizmet vermeye başladı.

Açılış törenine, Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Belediye Başkan Yardımcıları Ali Bodur ve Bekdemir İşbilir, Belediye Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Başkan Sevindi, burada yaptığı konuşmada, binayı bütün vatandaşların kullanımına açtıklarını ifade ederek, "Söz verdiğimiz gibi halkın olanı, halka teslim ediyoruz. Bundan sonraki süreçte bu mekanda, tüm hemşehrilerimiz çok uygun fiyatlarla hizmet alacak. Bununla birlikte şehrin eskiden özlem duyduğu belediye çay bahçesine benzer bir alan oluşturmak beni ziyadesiyle mutlu etti. Şimdiden şehrimize ve halkımıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Amasya Belediyesi Turgay Sevindi Yılmaz Doruk amasya Yaşam Güncel Haberler

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