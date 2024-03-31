Amasya Belediye Başkanlığını CHP adayı Turgay Sevindi kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Turgay Sevindi 24 bin 667, AK Parti adayı Mehmet Uyanık 16 bin 795 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 91,2)

Sevindi'nin öz geçmişi

Turgay Sevindi, 1983 yılında Samsun'un Ladik ilçesinde doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Amasya'da tamamlayan Sevindi, 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Halen avukatlık mesleğini sürdüren Sevindi, 2020-2023 yılları arasında CHP İl Başkanlığı görevini yürüttü.

Sevindi, evli ve 2 çocuk babasıdır.