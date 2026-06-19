Haberler

Amasra Tüneli'nde trafik kazası ve araç yangını tatbikatı yapıldı

Amasra Tüneli'nde trafik kazası ve araç yangını tatbikatı yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasra Tüneli'nde, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla trafik kazası ve araç yangını tatbikatı yapıldı. 50 personel ve 18 araç katıldı.

Amasra Tüneli'nde trafik kazası ve araç yangını tatbikatı gerçekleştirildi.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Koordinasyon Şube Müdürlüğü ve Amasra Tüneli İşletme Şefliği tarafından kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla tatbikat yapıldı.

AFAD, 112 Acil Komuta Servisi, itfaiye, emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, 50 personel ve 18 araç görev aldı.

Senaryo gereği, kontrol merkezinden 2 aracın tünel içerisinde kaza yaptığının görülmesi üzerine ekipler tarafından yolun iki yönü ulaşıma kapatıldı.

Kazanın olduğu alanda ve tünel içerisinde Karayolları ekipleri tarafından önlem alındı.

Bölgeye gelen Amasra Belediyesi itfaiye personeli, araçta çıkan yangını söndürdü. Araçta sıkışan kişi, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince ambulanslara taşındı. Kaza yapan araçların olay yerinden çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açılarak tatbikat tamamlandı.

Tatbikat kapsamında kapatılan yol nedeniyle ulaşım, alternatif güzergahlardan sağlandı.

Kaynak: AA / Selim Bostancı
Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal'dan ilk sözler: Kafama sıkacaklardı

Kaçırılan İBB yöneticisinden ilk sözler: Kafama sıkacaklardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı

Ankara'da baş döndüren trafik! Erdoğan talimat verdi: Hızlandırın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 gün önce evlenmişlerdi! Ünlü şarkıcı ilk çocuğuna hamile

20 gün önce evlenmişlerdi! Balayında çocuk müjdesi geldi

Acun Ilıcalı'nın kolundaki saatin fiyatı dudak uçuklattı

Acun'un kolundaki saatin fiyatını duyan kulaklarına inanamadı
Gül, Babacan, Davutoğlu, Erbakan ve Arıkan aynı karede

Türkiye bu fotoğrafı konuşuyor
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi

Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor

İsmail Kartal'ın ilk kararı ortaya çıktı! Yıldız isim geri dönüyor
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı

Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! "Utanç gecesi" diyerek paylaştı
Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız yılanı çıplak elle taşıdı

Erkek arkadaşı arabada saklandı, genç kız çıplak elle müdahale etti