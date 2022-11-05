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Amasra'daki patlamadan 21 gün sonra hayatını kaybeden madenci Taner Şen son yolculuğuna uğurlandı

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Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamadan yaralı kurtarılan ve kaldırıldığı hastanede 21 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Taner Şen için Gömü Köyü Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamadan yaralı kurtarılan ve kaldırıldığı hastanede 21 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Taner Şen için Gömü Köyü Camii'nde cenaze töreni düzenlendi

Kaynak: AA / Güncel

Taner Şen Amasra Güncel Haberler

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