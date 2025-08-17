Amasra'da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Amasra ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle araç kullanılamaz hale gelirken, yolculuk edenler uzun kuyruklar oluşturdu.

BARTIN'ın Amasra ilçesinde seyir halindeki otomobil yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saat 02.00 sıralarında Bartın-Kurucaşile yolu Bozköy köyü mevkiinde meydana geldi. Kurucaşile ilçesine seyir halindeki otonobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü son anda otomobilden çıkarken alevler otomobili sardı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Amasra Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanımaz hale geldi. Yangın nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluşurken, varandaşlar o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

HABER: Ayhan ACAR/BARTIN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Karayollarındaki hız sınırlamaları yeniden düzenlenecek

Hız sınırları sil baştan! Genelgeyi Erdoğan imzaladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti

Otobüs firması yüzünden başına gelenlere ağlayarak isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.