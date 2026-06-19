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Bartın'da sahilde 'insansız hava aracı' bulundu

Bartın'da sahilde 'insansız hava aracı' bulundu
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Bartın'ın Amasra ilçesi Çakraz Sahili'nde dalgalarla sahile vuran parçalanmış insansız hava aracı (İHA), jandarma ekipleri tarafından incelenerek muhafaza altına alındı. Menşei tespit edilemeyen İHA, detaylı araştırma için Ankara'ya gönderilecek.

BARTIN'ın Amasra ilçesi Çakraz sahilinde dalgalar nedeniyle sahile vurmuş bir insansız hava aracı (İHA) bulundu.

Amasra ilçesindeki Çakraz Sahili'nde dalgalarla sahile vuran parçalanmış haldeki İHA'yı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma olay yeri inceleme ekibi ve jandarma bomba imha uzmanı tarafından inceleme yapıldı. Menşei tespit edilemeyen İHA daha sonra jandarma ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. İHA'nın, detaylı araştırması yapılması amacıyla Ankara'ya gönderileceği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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